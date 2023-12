Umstellung für Fortuna Diese wichtige Änderung gibt es zur neuen Saison in der Zweiten Liga

Rückblende. Wir schreiben den 24. Februar 2023, Fortuna trifft in der Zweiten Liga auf Eintracht Braunschweig. Die favorisierten Düsseldorfer führen an diesem 22. Spieltag recht früh 2:0, doch dann kommt es in der 62. Minute zu einer kuriosen Szene. Der Braunschweiger Robin Krauße tritt einen Eckball nach innen, und Fortunas Keeper Florian Kastenmeier kann die Kugel zwar abfangen, landet aber auf dem falschen Fuß, stürzt mit dem Ball in der Hand Richtung Torlinie.