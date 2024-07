Nach Platz drei in der Vorsaison Diese acht Fortuna-Profis bekommen ein besonderes Prädikat

Auch in den Reihen der Abwehr kam es zu einigen Veränderungen. So war Tim Oberdorf erstmals im Ranking der Innenverteidiger vertreten und belegte als notenbester „kicker“-Akteur der Rückrunde den zweiten Platz. Jordy de Wijs („herausragend“ in der Hinrunde) und Jamil Siebert („auffällig“ in der Hinrunde) wurden nach der zweiten Saisonhälfte nicht mehr nominiert, wohl auch, weil beide verletzungsbedingt einige Partien verpassten.