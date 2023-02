Nach 1:2 in Fürth Diese Generalabrechnung macht Thioune mit Fortunas Profis

Der Chefcoach ging aber bei seiner Generalabrechnung noch ein bisschen weiter. „In dem Moment ging mir das zu einfach“, ergänzte er. „Auch wenn die Qualität des Kopfballs von Ragnar Ache beim 1:0 sehr hoch war: Wenn ein Stürmer so frei zum Kopfball kommt, dann hat man nicht ganz so ordentlich verteidigt. Und in der zweiten Halbzeit war es dann beim 2:0 so, dass Ache völlig blank in der Box stand. Das darf man sich nicht erlauben in einem Auswärtsspiel.“ Und dann kam er nochmals aufs Mittelfeld zurück: „Das Zentrum hat einfach nicht die Ballqualität gehabt.“