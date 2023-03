Transfers im Sommer Diese ablösefreien Spieler könnten für Fortuna interessant sein

Das Gesamtpaket kann sich sehen lassen: Mit 41 Scorerpunkten stellte der Linksaußen von Magdeburg vergangene Saison einen neuen Rekord in der Dritten Liga auf. Und auch ein Regal höher, in Liga zwei, assistiert und trifft der Deutsch-Türke munter weiter. In 15 Spielen kommt er bereits auf acht Scorer.