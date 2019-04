Funkel lässt Außenverteidiger draußen : Fortunas Contento bleibt wohl ohne Saisoneinsatz

Düsseldorf Diego Contento ist nach seinem Kreuzbandriss wieder voll in Fortunas Trainingsbetrieb eingestiegen. Eine Option für den Kader gegen Bremen am Samstag (15.30 Uhr) ist er aber noch nicht.

Für Diego Contento ist es eine gebrauchte Saison bisher. Aufgrund eines Kreuzbandrisses konnte der Zugang noch kein Bundesligaspiel für Fortuna absolvieren. Mittlerweile trainiert der 28-Jährige wieder. Trainer Friedhelm Funkel glaubt aber nicht, dass Contento in dieser Saison noch einmal im Kader stehen wird.

Es ist ein schöner Spätsommertag am 7. September. In der Länderspielpause trifft Fortuna im Paul-Janes-Stadion auf den KFC Uerdingen. Contento wird zur Halbzeit ausgewechselt. Trainer Friedhelm Funkel sagt nach dem Spiel, dass der linke Außenverteidiger Schmerzen im Knie gehabt habe – eine reine Vorsichtsmaßnahme also. Doch da war es schon zu spät. Die Diagnose ist hart: Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie. „Du kommst zu einem neuen Verein, willst 100 Prozent geben, machst die Vorbereitung mit, und dann kommt diese Verletzung“, beschreibt Contento die Situation.