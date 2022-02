Nach 1:1 gegen Ahlen : Fortunas U23 tritt in der Tabelle auf der Stelle

Düsseldorf Das Spiel gegen Ahlen hätte für die U23 von Fortuna Düsseldorf als Befreiungsschlag dienen können. Stattdessen verpasste es die Elfvon Trainer Nico Michaty den erhofften Sieg einzufahren. Woran das hauptsächlich lag.

Es hätte ein kleiner Befreiungsschlag werden können, doch mit dem 1:1 gegen Rot-Weiß Ahlen treten die U23-Fußballer von Fortuna Düsseldorf in der Tabelle auf der Stelle. Nach 24 Spielen steht die ausgeglichene Bilanz von jeweils acht Siegen, Unentschieden und Niederlagen in der Statistik.

Rein von den Zahlen her verkörpert die Fortuna-Reserve das gesunde Mittelmaß mit dem achten Tabellenplatz. Viel höher wird es für die „Zwote“ in dieser Saison auch nicht mehr gehen, die direkt davor platzierte U21 des 1. FC Köln ist bereits elf Zähler entfernt. In Abstiegsgefahr werden die 95er freilich auch nicht mehr geraten, denn dafür ist der Vorsprung zu komfortabel. Der jüngste Gegner Rot-Weiß Ahlen steht auf dem vierzehnten Platz und hat gerade einmal vier Zähler Rückstand. Nach einem furiosen Start in die Saison droht die Fortuna-Reserve nun nach unten ins letzte Drittel durchgereicht zu werden.