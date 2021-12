Nach Spielabsage von Zwoter am Dienstag : Was sich Fortuna jetzt im Derby gegen Borussia ausrechnet

Düsseldorf Fortunas Zwote ist seit fünf Partien unbesiegt, der Kontrahent aus Mönchengladbach in der Regionalliga hat alle sieben zurückliegenden Spiele verloren. Doch Nico Michaty will erst gar nicht der Versuchung erlegen, den Gegner zu unterschätzen. Welcher Spieler sich schwer verletzt hat.

Das Wetter hatte Fortunas Regionalliga-Fußballern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wenige Stunden vor dem geplanten Anpfiff erklärte eine Platzkommission den Rasen im Paul-Janes-Stadion am Dienstagvormittag für unbespielbar, sodass die Partie gegen den SC Wiedenbrück nicht stattfinden konnte. „Wenn man gesehen hat, was da an Regen heruntergekommen ist, war das die richtige Entscheidung“, sagt „Zwote“-Trainer Nico Michaty. „Wir hätten den Platz wahrscheinlich total umgepflügt.“

Gänzlich ungelegen kam den Flingernern die kurzfristige Spielabsage indes nicht, schließlich konnten sie sich so intensiver auf die anstehende Begegnung bei der U23 von Borussia Mönchengladbach (Freitag, 19.30 Uhr, Grenzlandstadion) vorbereiten. Der Trend spricht eine deutliche Sprache: Während die Fohlen all ihre zurückliegenden sieben Partien verloren haben, ist die Fortuna seit fünf Spielen unbesiegt. Mit entsprechend viel Selbstvertrauen geht sie die Aufgabe an. „Natürlich rechnen wir uns etwas aus“, betont Michaty. „Wir wollen an die Leistung aus dem Aachen-Spiel und an unseren positiven Lauf der vergangenen Wochen anknüpfen.“