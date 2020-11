3:2 gegen Fortuna Köln : Fortunas Zwote mit Fink zum Derbysieg

Düsseldorf Mit einer abermals kämpferisch starken Leistung hat sich die Zweitvertretung von Fortuna mit einem 3:2 gegen Fortuna Köln belohnt. Nach seinem Kurz-Comeback bei den Profis, war auch wieder Routinier Oliver Fink mit dabei.

Am Ende wollen sie den Rasen gar nicht mehr verlassen. Der Schlusspfiff von Schiedsrichter Nico Fuchs ist schon vor einer ganzen Weile ertönt, aber Fortunas Regionalliga-Fußballer genießen den Moment. Kapitän Tim Oberdorf jongliert den Ball neben der Seitenlinie mit Ersatztorwart Tim Wiesner und Glenn Dohn, Michel Stöcker liegt sich vor der Auswechselbank mit Co-Trainer Andreas Lambertz in den Armen.

Auch Oliver Fink trug ein Lächeln durch die Gegend. „Endlich haben wir uns belohnt, der Aufwand war schon wieder groß“, sagte er. „Ich freue mich, dass wir gegen so eine gute Mannschaft haben bestehen können.“ Daran hatte der Routinier erneut einen erheblichen Anteil. Im zentralen Mittelfeld spulte der 38-Jährige gemeinsam mit Tim Köther ein enormes Pensum ab und erzielte später das entscheidende dritte Tor, als die Kölner mit aller Macht auf den Ausgleich drängten.

„Es ist klar, dass es gegen solche Teams in der ein oder anderen Situation mal Druckphasen gibt, die man überstehen muss“, betonte Fink. „Deshalb war das 3:1 unheimlich wichtig.“

Die Flingeraner kämpften um jeden Ball, warfen sich in jeden Schuss und brachten den Erfolg über die Zeit, obwohl es nach dem neuerlichen Anschluss des ehemaligen Drittligisten kurz vor dem Ende noch einmal brenzlig wurde. „Es war ein sehr intensives, packendes Spiel. Man hat die Qualität von Fortuna Köln gesehen. Aber wir haben toll dagegengehalten und auch durchaus verdient gewonnen“, sagte Trainer Michaty.

Besonders in der ersten halben Stunde lieferte seine Mannschaft eine begeisternde Vorstellung ab. Die „Zwote“ ließ den Kölnern keine Chance, in die Begegnung zu finden und zwang sie immer wieder zu Fehlern. Die defensive Fünferkette stand mit Jamil Siebert, Boris Tomiak sowie Oberdorf im Zentrum sicher – und in vorderster Linie wirbelten Lobinger, Davor Lovren und Steffen Meuer.