Vertrag wird wohl nicht verlängert Diese frühere Mega-Hoffnung hat keine Zukunft mehr bei Fortuna

Im Fußball geht es einerseits um große Visionen. Andererseits ist da das Tagesgeschäft. Was heute noch bejubelt wird, kann morgen schon überhaupt keine Rolle mehr spielen. So vieles hängt an einzelnen Entscheidungsträgern. Es geht aber auch um Politik im kleinen wie im Großen und natürlich einige wirtschaftliche Aspekte. Und mitunter kann all das dazuführen, dass Karrieren schrecklich komische Entwicklungen nehmen.