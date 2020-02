Kostenpflichtiger Inhalt: Talent steht am Samstag im Kader : Oforis Zeit bei Fortuna ist gekommen

Kelvin Ofori freut sich über ein Testspieltor. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Der 18-jährige Angreifer steht am Samstag in Freiburg in Fortunas Kader. Er soll dabei helfen, sein Team torgefährlicher zu machen. Trainer Uwe Rösler sieht ihn und Kenan Karaman als klassische Zehner auf der Spielmacherposition.