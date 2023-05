Last-Minute-Siegtorschütze Die wilde Achterbahnfahrt von Fortunas Jordy de Wijs

Was dann folgte, war förmlich eine Explosion des Jubels. Nahezu die komplette Fortuna-Mannschaft feierte vor der ausrastenden Südtribüne. Nur nahezu, weil es Marcel Sobottka nach seinem enormen Laufpensum in den 93 Minuten nicht mehr dorthin geschafft hatte. „Ich bin an der Mittellinie hängengeblieben, weil ich echt nach Luft geschnappt habe“, berichtete der Vizekapitän schmunzelnd. „Mittendrin war ich also nicht, aber wenn du nach zweimaligem Rückstand mit der letzten Aktion gewinnst, irgendwie noch das Ding drehst, mit einem Spieler, der es nicht einfach hatte in den letzten Wochen – dann freut es einen auch persönlich einfach für diesen Typen. Das ist schon etwas Emotionales.“