Und noch einmal Hennings: „Wir haben uns defensiv in alles hineingeworfen und haben mit Leidenschaft verteidigt. Wir hätten es uns noch einfacher machen können, in dem wir das zweite Tor nachgelegt hätten – die Möglichkeiten dafür waren da. In der Phase, in der wir gesteckt haben, war es aber einfach wichtig zu gewinnen.“