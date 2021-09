Nochmals Preußer:

„Am Ende wurde es turbulent, mit vielen strittigen Szenen. Wir hätten es souveräner und klarer runterspielen können. Ich bin einfach froh, dass wir gewonnen haben. Ich weiß nicht, wie viele Mannschaften in Aue, in Ingolstadt und in Sandhausen gewinnen werden. Das haben wir geschafft. Diesen Sieg haben wir gebraucht. Das kann jetzt in eine echt gute Richtung gehen.“