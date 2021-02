Analyse des Marktwerts : Das ist Fortunas wertvollste Elf

Düsseldorf Die Spieler von Fortuna haben durch den Abstieg in die Zweite Liga natürlich massiv an Marktwert eingebüßt. Dennoch stellen die Düsseldorfer den Kader mit dem höchsten Preisschild im Unterhaus. Das ist momentan die wertvollste Elf.

Die Corona-Pandemie hat auch den Profifußball hart getroffen. Natürlich sind die Klubs in der privilegierten Position, den eigenen Spielbetrieb aufrecht erhalten zu können. Dennoch waren die vergangenen Monate mit erheblichen Einbußen verbunden. Für Fortuna kam dann auch noch erschwerend der Abstieg in das deutsche Unterhaus hinzu. Besonders das größte Kapital eines jeden Vereins, die eigenen Spieler, hat dadurch erheblich an Wert verloren.

Trotzdem besitzt Fortuna – mit einem Blick auf das Online-Portals „transfermarkt.de“ – das werthaltigste Team der gesamten Zweiten Liga. „Spielerwerte erschaffen“, das war schon unter Düsseldorfs ehemaligen Vorstandsboss Robert Schäfer ein Hauptziel. Solche Werte erschafft man natürlich in erster Linie durch sportlichen Erfolg. Da hinkt Fortuna seit knapp eineinhalb Jahren hinterher und hat in dieser Zeit auch drastisch an Marktwert verloren.

Momentan werden die 29 Düsseldorfer Spieler im Profikader auf insgesamt 35,85 Millionen Euro taxiert. Der siebte Rang in der Tabelle steht dazu in keiner Relation. Die wertvollste Elf kommt auf einem Marktwert von 25,80 Millionen Euro. Allerdings haben diese elf Profis in dieser Saison so noch nie in einer Formation zusammengespielt.

Foto: dpa/Roland Weihrauch 13 Bilder So könnte Fortunas Startelf gegen Hannover aussehen

So dürfte Trainer Uwe Rösler beispielsweise weder Luka Krajnc noch Florian Hartherz von Beginn an spielen lassen. Auch Edgar Prib und Rouwen Hennings würden nicht die erste Wahl sein. Sogar Shinta Appelkamp, der durch seine Leistungen in dieser Saison zu dem Düsseldorfer Hoffnungsträger schlechthin avanciert ist, müsste sich vorerst mit einem Platz auf der Ersatzbank begnügen. Bei dem 20-Jährigen ist aber davon auszugehen, dass er in den kommenden Jahren noch massiv an Wert zulegen kann.