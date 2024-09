Tabellenführer mit 17 Punkten Das sind die vier Geheimnisse des aktuellen Laufs von Fortuna

Als Fortuna zum letzten Mal ein Zweitliga-Spiel verlor, war der FC Bayern noch amtierender Deutscher Meister, in Deutschland begannen so langsam die finalen Vorbereitungen auf die Europameisterschaft im eigenen Land – und dass die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune ein paar Monate später in der Relegation um den Bundesliga-Aufstieg kämpfen würde, konnte noch niemand absehen. Seit jenem ominösen 4. Februar, an dem die Düsseldorfer mit 3:4 beim SC Paderborn unterlagen, ist viel passiert; mit anderthalb brutalen Ausnahmen jedoch fast ausschließlich Gutes.