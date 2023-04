Saisonziel auf dem Sofa erreicht Fortunas U23 feiert Regionalliga-Klassenerhalt – ohne zu spielen

Mit den Wuppertalern wartet nach Preußen Münster nun indes die nächste Spitzenmannschaft auf die „Zwote“. Die Bergischen stehen momentan auf dem dritten Tabellenplatz dank ihrer starken Offensive, der zweitbesten der gesamten Liga: Ihr erfolgreichster Torschütze Serhat-Semih Güler traf bereits 18-mal in dieser Saison. Michaty sieht eine schwere Aufgabe auf sein Team zukommen: „Da muss die gesamte Mannschaft sehr wach und aufmerksam sein. Es ist nicht nur Güler, sondern es sind auch andere Spieler in der Offensive, wir werden es also ähnlich wie in Münster im Kollektiv gut verteidigen müssen.“