Topspiel gegen Gladbach am Samstag : Fortunas U17 steht kurz vor der großen Sensation

Düsseldorf Fortunas U17-Junioren stehen vor einem historischen Erfolg. Bereits am Samstag könnte die Elf von Trainer Jens Langeneke gegen Borussia Mönchengladbach die Sensation perfekt machen. Was der Ex-Profi zu der bisherigen Saison sagt. Und was er sich von den Fans wünscht.

Während sich Fortunas Profis weiterhin mitten im Abstiegskampf der Zweiten Liga befinden, hat eine Juniorenmannschaft ganz andere Ambitionen: Die U17 des Klubs schickt sich an, in dieser Spielzeit den ganz großen Wurf zu landen. Zwei Spieltage vor Schluss rangiert die Elf von Trainer Jens Langeneke in der U17-Bundesliga-West auf dem zweiten Tabellenplatz – punktgleich mit Spitzenreiter Schalke 04.

Erst eine einzige Niederlage mussten Fortunas Youngster bislang hinnehmen – die allerdings ausgerechnet gegen den 1. FC Köln. Das Derby setzten die Düsseldorfer mit einer 1:5-Pleite ziemlich in den Sand. Doch die Jugendlichen ließen sich von diesem Rückschlag keineswegs verunsichern. Und stehen so kurz vor Toresschluss vor der ganz großen Sensation. Denn die ersten beiden Teams der Weststaffel nehmen schlussendlich an der Endrunde der Deutschen Meisterschaft teil.

„Diese Saison könnte tatsächlich historisch für uns werden - im schlechtesten Fall werden wir am Ende der Saison auf dem dritten Platz landen. So gut stand noch nie eine U17 bei Fortuna da“, sagt Langeneke auf Nachfrage unserer Redaktion. „Schon der Wahnsinn, aber ich hatte bereits früh in der Saison so ein Gefühl. Da ist einfach etwas zusammengewachsen. Wir haben nichts liegengelassen und es nun sogar in der eigenen Hand.“

Bereits an diesem Samstag könnte Fortuna alles klar machen. Dann gastiert der Tabellendritte aus Mönchengladbach im Paul-Janes-Stadion am Flinger Broich (Anstoß 13 Uhr). Verliert Borussia in Düsseldorf, ist Fortuna am letzten Spieltag nicht mehr vom zweiten Platz zu verdrängen. „Das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Wir haben uns das Duell verdient“, sagt Langeneke, der seit fünf Jahren die Verantwortung in dieser Altersklasse trägt.