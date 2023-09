Arbeit von Allofs und Weber So sieht die Transferbilanz von Fortuna aus

In den Tiefen des Arbeitsmarkts für Fußballprofis gibt es immer noch allerlei Optionen. Spieler, die über den 1. September hinaus bislang ohne Anstellung sind und für die es damit jederzeit die Möglichkeit gibt, in eine Festanstellung zu wechseln. Doch realistisch ist das in vielen Fällen einfach nicht, denn in der Regel sind es Akteure, die nun schon mehrere Monate nicht mehr im Mannschaftsbetrieb sind.