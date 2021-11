Bilanz in der Länderspielpause : Die Tops und Flops bei Fortuna

Analyse Düsseldorf Länderspielpause – in der zweiten Liga sind bereits 13 Spiele absolviert, etwas mehr als ein Drittel der Saison ist schon rum. Tabellenplatz zwölf, Fortuna ist näher an einem Abstiegs- als an einem Aufstiegsplatz dran. Was bislang ordentlich lief, was eher ein Reinfall war.