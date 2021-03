Uwe Rösler, Cheftrainer: „Gratulation an Thomas und den VfL Bochum zu einer starken Auswärtsleistung. Wir sind sehr gut in die erste Hälfte gestartet, hatten gute Ballpassagen und viele Ballgewinne, doch uns hat einfach die Effizienz gefehlt, wie schon zuletzt in Sandhausen. In solchen Spielen müssen wir es einfach schaffen, in Führung zu gehen.“