Vizekapitän Adam Bodzek: „Es war heute ein großer Unterschied im Spiel zu Berlin. Wir standen sehr gut zusammen, haben kompakt agiert. Wir hatten kurze Wege und sind deshalb auch gut in die Zweikämpfe gekommen – von denen haben wir gefühlt sehr viele gewonnen. Ich glaube schon, dass wir nach vorne noch ein bisschen besser spielen können. Dafür müssen wir die Gelegenheiten aber auch besser nutzen. Wir müssen aber Step by Step gehen – so sind wir auf dem richtigen Weg.“