Florian Kastenmeier: „Ich denke, es ist ein gerechtes Ergebnis. Beide Teams hatten gefühlt drei Schüsse auf das gegnerische Tor und alle waren drin. Es war ein sehr intensives Spiel, in dem wir viele Meter machen mussten. Letztlich sollte es uns Selbstvertrauen geben, da wir erneut bewiesen haben, dass wir nach Rückständen zurückkommen können – heute sogar zwei Mal. Dass ich bei Ecken so früh mit nach vorne gehe, war nicht vorher abgesprochen. In dieser Situation hat es aber einfach gepasst.“