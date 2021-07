Rouwen Hennings: „In der ersten Viertelstunde haben wir es besser gemacht als Sandhausen. Danach war es kniffliger für uns und wir hatten defensiv ein paar schwierige Szenen zu überstehen. Doch in der zweiten Halbzeit haben wir – durch ein paar kleine Umstellungen – zurück in unser Spiel gefunden. Das 1:0 fällt ein wenig aus dem Gewühl heraus, beim 2:0 holt Shinta sehr gut den Elfmeter raus. So kann es auf jeden Fall weitergehen...