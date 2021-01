Marcel Sobottka: „Man hat gesehen, dass Hamburg die bessere Spielanlage hatte, vor allem in der ersten Halbzeit. Da haben wir ein paar Chancen zugelassen und Glück gehabt, dass wir nicht in Rückstand geraten sind. Wir haben uns aber in jedem Zweikampf geschmissen und vor allem kämpferisch eine gute Leistung gezeigt. Offensiv haben wir unsere Kontermöglichkeiten zu fahrig ausgespielt. Gegen so einen Gegner kriegt man nicht viele Torchancen, da muss man seine Angriffe konzentrierter zu Ende spielen. Am Ende hat es mit dem ‚Lucky Punch‘ durch Luka leider nicht geklappt. Das 0:0 geht aber insgesamt in Ordnung.“