Uwe Rösler über die Defensivarbeit:

„Hinten gab es wieder ein clean sheet und einige gute Erkenntnisse. Wenn Luka Krajnc im Team ist, gewinnen wir die Spiele – das ist manchmal bei Spielern einfach so – mach einfach weiter so, Luka! Luka gibt uns Stabilität und Sicherheit, in der Boxverteidigung ist er unser bester Verteidiger. Leo Koutris hat sich im Spiel super gesteigert und hat in der zweiten Halbzeit so gespielt, wie wir ihn uns wünschen. Leo und Luka haben nach der Pause auf ihrer Seite nichts mehr anbrennen lassen. Und wenn Kevin Danso ans Laufen kommt, ist er ganz schwer zu verteidigen. Wenn er sich so weiterentwickelt, dann hat er eine ganz große Zukunft vor sich.“