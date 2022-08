In der zweiten Halbzeit sind wir super in unsere Konter reingekommen und machen so auch das Tor. Doch nach beiden Treffern lassen wir Riesenchancen zu und kassieren Gegentore. Wir hatten unsere Möglichkeiten – in der ersten Halbzeit haben wir Alu getroffen, in der zweiten Hälfte in einer Szene gleich zwei Mal. Würden wir weiter oben stehen, würde so ein Ball vielleicht irgendwie reinfliegen...