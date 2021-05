KSC-Cheftrainer Christian Eichner: „Die Niederlage fühlt sich für uns brutal an. Die Fortuna hatte herausragende erste 15 Minuten, wo sie uns viele Probleme bereitet haben. Wir haben diese Phase mit Glück und Geschick überstanden und gehen dann mit dem ersten Angriff in Führung. In der Folge hatten wir das Spiel dann unter Kontrolle und geben das Momentum durch einen schlampigen Pass und ein blödes Foul her. Nach der Pause war es ein ähnliches Bild: Die Fortuna überlässt den Ball oft in Zonen, wo es ungefährlich ist, haben aber unglaublich gute Umschaltspieler. Vor dem 1:2 gibt es wieder ein schlampiges Abspiel. Nach zwei, drei Stationen kassieren wir den Rückstand. Die Mannschaft hat weiter dran geglaubt und sich durch das 2:2 belohnt.“