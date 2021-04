Nochmals Uwe Rösler

„Kevin Danso hat es nach seiner Einwechslung sehr gut gemacht, ich war mit ihm und auch Luka Krajnc gegen einen so gefährlichen Spieler wie Dursun sehr zufrieden. Ich weiß genau, was ich an Luka habe. Es war heute eine gute Gelegenheit, ihn in der Innenverteidigung gegen Dursun zu sehen, er hat das grundsolide erledigt.“