Die Stimmen zu Fortunas 1:1 auf Schalke „Es sind gemischte Gefühle“

Emmanuel Iyoha, Düsseldorfer Linksverteidiger:

„Mit dem Spielverlauf und vor allem der Elfmeterszene am Ende ist es denke ich ein verdientes Unentschieden. Wir hatten uns mehr vorgenommen und wollten hier gewinnen – vor allem, weil Kiel gepatzt hat. Der Punkt ist sehr wichtig – mal schauen, was er am Ende wert ist.“