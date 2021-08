Khaled Narey, Schütze des 2:2 und Verursacher des Elfmeters zum 2:3:

„Ganz bitter, aber so ist Fußball. Ich glaube, der Schiedsrichter hat letztlich Foulspiel gepfiffen. Eine Minute vorher mache ich das Tor, und dann als letzte Aktion so ein Fifty-Fifty-Ding. Er ist ein bisschen vor mir am Ball, das ist einfach ärgerlich.“