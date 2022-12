Plan an Fortunas Spielstätte Dieses Bauvorhaben plant die Stadt direkt an der Arena

Wenn das Wetter schön ist und die Fortuna spielt, gibt es nicht nur eine Art rot-weißen Volkswandertag Richtung Arena, es pilgern auch Tausende per Fahrrad am Rhein entlang zum Stadion. Der Fahrrad-Parkplatz westlich der Arena ist dann rasch überfüllt, und die Fans ketten ihre Räder an, wo es nur möglich ist, an Zäunen, Absperrungen oder Schutzbügeln.