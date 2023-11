Bedenklicher Umgang mit ihrem größten Klub Warum die Stadt Fortuna nicht weiter hängen lassen darf

Fortuna hat sich in den vergangenen Monaten fein herausgeputzt. Vorbei sind die Zeiten, in denen sie mehr Skandale als Punkte in der Tabelle vorzuweisen hatte. Die traditionell „launische Diva“ ist auf einmal ganz handzahm. Spätestens durch „Fortuna für alle“ haben sich der Verein und damit auch die handelnden Personen wieder in eine komfortable Lage gebracht. Über Fortuna wird plötzlich positiv geredet.