Peterson schnell, Hennings abschlusssicher : Die Fifa-Ratings der Fortuna-Spieler

Düsseldorf Seit ein paar Wochen ist Fifa 21 auf dem Markt. Auf den Konsolen und dem PC läuft das Spiel – wie in jedem Jahr – rauf und runter. Wir haben uns mal die Stärken und Schwächen der Fortuna-Spieler genauer angeschaut.

Der beste Passgeber Nach guten Leistungen im realen Fußballeben bringt EA so genannte Team-of-the-week-Karten heraus. Bei Fortuna hat bisher ein Spieler solch eine Karte bekommen: Florian Kastenmeier – nach seinem Spiel gegen die Würzburger Kickers, in dem er einen Elfmeter in der Schlussphase hielt. Diese Karte hat gesteigerte Werte und deshalb führt er mit dieser TOTW-Karte die Rangliste der besten Passspieler bei Fortuna mit einem Wert von 76 an. Zweitbester ist Edgar Prib (71).