Nach Niederlage gegen Borussia : Fortunas Offensive muss endlich liefern

Meinung Düsseldorf Fortuna steht vor fünf ganz entscheidenden Spielen. Es ist an der Zeit, dass die Düsseldorfer Tore schießen und Siege in Serie einfahren.

Für Fortuna stehen nun fünf ganz entscheidende Spiele an. Gegen Freiburg, Hertha und vor allem gegen Mainz, Paderborn und Köln müssen mehrere Siege her. Die Düsseldorfer haben sich in eine Lage gebracht, in der nur noch Dreier in Serie helfen.