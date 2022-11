Defensive steht : Die Null als Erfolgsrezept für Fortuna

Düsseldorf In den zurückliegenden vier Pflichtspielen haben die Düsseldorfer nur einen Gegentreffer kassiert, folglich dreimal zu Null gespielt. Der Grundstock für die perfekte Bilanz in diesem Zeitraum. Was dazu geführt hat, was Trainer und Spieler zu diesem Trend sagen und wie der Fitnessstand ist.

Haben Sie sich schon einmal gefragt, was Huub Stevens mit Fortuna zu tun hat? Die Antwort ist ganz einfach: gar nichts. Doch das hindert die aktuelle Düsseldorfer Zweitliga-Mannschaft nicht daran, den berühmtesten Leitsatz der Schalker Trainerlegende erfolgreich in die Tat umzusetzen. „Die Null muss stehen“, heißt der, und Fortuna hat daran offenbar so großen Gefallen gefunden, dass sie in drei ihrer zurückliegenden vier Pflichtspiele zu Null gespielt hat.

Was aber vor der schweren Partie am Dienstag (18.30 Uhr, live bei Sky) bei Hannover 96 beinahe noch wichtiger ist: So wie sich Stevens das dereinst vorgestellt hatte, hat diese dreifache Null auch zur optimalen Ausbeute geführt. Das 3:0 in Regensburg brachte den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals, das 2:0 in Karlsruhe und das 1:0 gegen St. Pauli schaufelten sechs Punkte aufs Konto, das durch das dazwischenliegende 2:1 in Kiel (also immerhin auch nur ein Gegentreffer) auf satte neun aufgestockt wurde.

„Wir arbeiten sehr hart in der Defensive“, führt Mittelfeldspieler Jorrit Hendrix nicht ohne Stolz an, „und dabei machen vor allem alle mit.“ Tim Oberdorf sieht das ganz ähnlich. „Als Innenverteidiger nehme ich diese drei zu-Null-Spiele sehr gern hin“, sagt der 26-Jährige. „Aber natürlich haben alle großen Anteil daran. Das beginnt schon ganz vorne, was die Arbeit gegen den Ball angeht. Und in letzter Instanz natürlich Flo Kastenmeier hintendrin, der uns in den letzten Spielen immer in den entscheidenden Momenten die Dinger weggeholt hat. Im Moment machen wir es einfach gut.“

Da zieht auch Trainer Daniel Thioune mit. „Unser Torhüter hat gegen St. Pauli wieder fantastisch gehalten“, lobt der Coach. „Flo ist in einer brutalen Verfassung gerade.“ In diese positive Defensiv-Beurteilung schließt er aber auch Kristoffer Peterson und „Emma“ Iyoha mit ein, die wegen der engen Personallage als ausgebildete Flügelstürmer beim 1:0 am Samstag oft bis an die eigene Grundlinie verteidigen mussten. „Wir hatten in Leart Paqarada wahrscheinlich den besten Vorbereiter und Ballbesitzspieler der Liga gegen uns, und wir haben ihn mit unseren offensiven Flügeln kontrolliert. Daher freue ich mich über diese geschlossene Mannschaftsleistung.“

Jetzt stellt sich allerdings die Frage, ob Fortunas nicht gerade riesiger Kader diese kräftezehrende, extrem arbeitsintensive Spielweise auch noch über die letzten Partien des Jahres durchziehen kann. „Müdigkeit war gar kein Thema bei uns“, versichert Oberdorf. „Darüber haben wir uns in der Mannschaft überhaupt nicht unterhalten. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt für die letzten Spiele noch Thema wird.“

Aber die harte Englische Woche zum Hinrunden-Ausklang, mit drei Spielen binnen sieben Tagen? „Durch die erarbeiteten Siege zuletzt hat man das Gefühl, dass man in einen Lauf kommt“, sagt Oberdorf. „Es hilft in solchen Englischen Wochen sehr, wenn man nicht auch noch gegen schlechte Ergebnisse ankämpfen muss. Das trägt einen durch die Woche.“

Thioune gönnt sich, mit dieser Zuversicht konfrontiert, ein kleines Lächeln, ist aber dennoch wachsam. „Ich habe für das Spiel bei Hannover 96 ja schon einen Wechsel angedroht: Marcel Sobottka kommt frisch, gesund und erholt wieder“, erklärt der 48-Jährige. „Alle anderen mussten sich nach St. Pauli erst einmal ein bisschen pflegen lassen. Dass sie kaputt sind, auch wegen der Reisestrapazen, die wir hatten, ist völlig normal. Das würde ich auch nicht als Ausrede gelten lassen. Diejenigen, die am Dienstagabend auf dem Platz stehen, die haben auch Bock, das nächste Auswärtsspiel zu gewinnen.“