Seit genau zwei Jahren im Amt Die wichtigsten neun Fortuna-Momente in der bisherigen Amtszeit von Thioune

Vor exakt zwei Jahren hat Fortuna eine ganz wichtige Weiche gestellt und, das lässt sich inzwischen sagen, zur richtigen Zeit den richtigen Trainer verpflichtet: Daniel Thioune. Am 8. Februar 2022 folgte der gebürtige Niedersachse auf den glück- und erfolglosen Christian Preußer, rettete den Klub vor dem Abstieg in die Dritte Liga, führte ihn in der Folgesaison auf den vierten Tabellenplatz und kürzlich ins DFB-Pokal-Halbfinale. Die Meilensteine einer Erfolgsgeschichte.