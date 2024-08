Sonntag Start in den DFB-Pokal Das ist dran an der Mär vom Erstrunden-Trauma der Fortuna

In Düsseldorf und Umgebung ist dabei eine These besonders beliebt: Immer wieder hört und liest man die Behauptung, Fortuna sei schon sehr häufig in der ersten Runde gegen vermeintlich kleine Klubs ausgeschieden und habe in der Vergangenheit – natürlich mit Ausnahme des Durchmarschs ins Halbfinale in der Vorsaison – sogar ein regelrechtes Erstrunden-Trauma entwickelt. Aber stimmt das überhaupt?