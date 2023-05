Fortunas U23-Trainer Michaty „Die Luft war raus“

Der Start in die Vorbereitung steht in fünf Wochen an, bis dahin haben die Spieler Zeit, sich im Urlaub von der Niederlage gegen Wattenscheid und natürlich der gesamten Saison zu erholen. Tim Corsten jedenfalls wendete den Blick nach der verloren gegangenen Partie direkt auf das nächste Jahr: „Das sind Spiele, die man gewinnen muss, wenn man oben mitspielen will. Das heißt: Weiter arbeiten und es in der nächsten Saison besser machen.“