Kostenpflichtiger Inhalt: Gießelmann außer Form : Die linke Seite ist Fortunas Schwachstelle

Akrobatisch: Niko Gießelmann in der Partie bei Borussia Mönchengladbach am Sonntag. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Sieben der bisher neun Gegentore kassierte Fortuna über den linken Flügel. Besonders in Frankfurt und am Sonntag in Gladbach machte Niko Gießelmann dabei keine gute Figur. Gut möglich, dass er nun eine Pause verordnet bekommt.