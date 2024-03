Vor dem letzten Freispiel der Saison So gehen die Fans in die dritte Auflage von „Fortuna für alle“

Mit diesem Vorhaben hatte Fortuna schon vor Beginn der laufenden Saison für mächtig Aufsehen in der Fußballwelt gesorgt. Im vergangenen Jahr kündigten die Düsseldorfer an, drei Begegnungen der Saison 2023/24 in der Stockumer Arena unter dem Motto „Fortuna für alle“ als Freispiele auszutragen. Dafür zog der Verein neue Sponsoren an Land und verfolgt langfristig den Plan, alle Heimspiele gratis anzubieten.