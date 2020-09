Nach der Pleite in Hamburg : Fortunas kurioseste Saisonstarts

Sascha Rösler (roter Dress) trifft zum Auftakt der Saison 2011/12 gegen den VfL Bochum. Links der heutige Fortuna-Nachwuchstrainer Lukas Sinkiewicz. Foto: CHRISTOF WOLFF/Wolff, Christof

Düsseldorf Fortuna ist am Freitagabend mit einer äußerst ernnüchternden 1:2-Niederlage beim Hamburger SV in die Saison gegangen. Symptomatisch für den weiteren Verlauf muss dieses Ergebnis aber beileibe noch nicht sein – das beweisen einige Beispiele aus der Vergangenheit.

Wie man in eine Saison hineinkommt, ist richtungweisend für die gesamte Spielzeit – davon sind viele Fußballfans überzeugt. Doch niemand aus dem Fortuna-Anhang sollte zu sicher sein, dass die bittere 1:2-Niederlage vom Freitagabend beim Hamburger SV symptomatisch für die kommenden Monate wird. Wir haben einige Beispiele für wirkliche Weichensteller, aber auch auch für das genaue Gegenteil gesammelt.

1966/67 Es ist das erste Bundesligaspiel für den Aufsteiger aus Düsseldorf, und es führt ihn gleich zum Topteam Borussia Dortmund, das nur ein Vierteljahr zuvor den Europapokal der Pokalsieger gewonnen hat. Fortuna landet den Riesencoup, schlägt den BVB mit dessen Topstarts „Stan“ Libuda, Siegfried Held und Lothar Emmerich nach Toren von Jürgen Schult und „Pitter“ Meyer 2:1. Doch der Jubel ist nicht von langer Dauer: Am Saisonende steigen die Rheinländer direkt wieder ab.

1972/73 Fortuna legt in ihrem zweiten Bundesligajahr nach dem Wiederaufstieg los, als gebe es kein Morgen mehr: Im Berliner Olympiastadion gibt es einen 3:2-Sieg bei Hertha BSC. Klaus Budde, Dieter Herzog und Fred Hesse bringen die Gäste dreimal in Führung. 33 Spieltage später zeigt sich, dass in Berlin wirklich die Richtung vorgegeben wurde, denn dann belegt Fortuna Platz drei; ihre bis heute beste Platzierung im deutschen Oberhaus.

1975/76 Es geht gar nicht so schlecht los für Fortuna: 2:2 beim MSV Duisburg, dann 5:2 gegen Rot-Weiss Essen mit dem jungen Horst Hrubesch. Doch die Düsseldorfer lernen in jener Saison auch die Schattenseiten kennen und müssen zwischenzeitlich sogar um den Klassenerhalt fürchten. Am Ende steht Platz zwölf, nach zuvor zweimal Rang drei und einmal sechs in der Bundesliga eine Enttäuschung.

1976/77 Wieder wird Fortuna Zwölfter – doch diesmal empfindet das niemand als Enttäuschung. Denn zum Einstieg in die Spielzeit hatte es den legendären Dietrich-Weise-Start mit fünf Niederlage in Folge gegeben. Die Wende brachte ein 2:0-Heimsieg gegen den Hamburger SV.

1978/79 Was für ein Fest: Fortuna bezwingt am ersten Spieltag den 1. FC Köln 5:1. An jenem Samstagabend denkt wohl niemand im Rheinstadion, dass der FC einige Monate später die deutsche Meisterschaft feiern könnte. Doch genau so kommt es, und obendrein verlieren die Düsseldorfer das DFB-Pokalfinale gegen die Kölner 0:2. Immerhin hält sich Fortuna in den beiden Jahren danach mit zwei Pokalsiegen schadlos; beim zweiten im Finale gegen den 1. FC Köln.

1986/87 Es ist die Saison für alle, die an frühe Weichenstellung glauben. Erst am vierten Spieltag holen die Düsseldorfer mit einem 2:0 gegen Waldhof Mannheim den ersten Sieg. Zuvor hat es ein 0:5 bei Eintracht Frankfurt, ein 0:3 gegen den FC Bayern und ein 0:5 bei Bayer Leverkusen gegeben. Die Spätfolge: Fortuna steigt nach 16 Jahren im Oberhaus ab.

1994/95 Unter „König Aleks“ Ristic gelingt der Abschluss des unter Fortuna-Fans gerühmten „V“ – Abstieg in Liga zwei, Abstieg in Liga drei, Aufstieg in Liga zwei, Aufstieg in Liga eins, alles hintereinander. Und diesmal stimmt schon zum Auftakt die Richtung: Beim 1. FC Saarbrücken gewinnt der spätere Bundesliga-Rückkehrer durch Treffer von Richard Cyron und Ralf Voigt 2:1.

2001/02 Eine der schlimmsten Fortuna-Saisons aller Zeiten bekommt schon am Start ihren Stempel. Die 0:4-Heimniederlage gegen den Chemnitzer FC ist in der Regionalliga symptomatisch für den späteren Absturz in die Viertklassigkeit.

2003/04 Nur 0:0 gegen Union Solingen – den Düsseldorfer Anhängern schwant im zweiten Oberligajahr richtig Böses. Doch das Auftaktspiel gibt nicht die Zukunft vor. Im folgenden Frühjahr schafft die Truppe unter Trainer Massimo Morales die Rückkehr in die drittklassige Regionalliga; vielleicht der wichtigste Aufstieg der Fortuna-Geschichte.

2008/09 Diese Saison bietet eines der besten Beispiele, dass ein schlechtes erstes Spiel nicht das Ende aller Hoffnungen bedeuten muss. Es geht los mit einer derben 1:4-Heimniederlage gegen den SC Padeborn, es endet mit dem 1:0-Sieg über Werder Bremen II und dem von 50.095 Zuschauern in der ausverkauften Arena frenetisch bejubelten Aufstieg in die Zweite Liga.

2011/12 Ein Fallrückzieher-Tor von Sascha Rösler? Ein 2:0-Sieg gegen den hoch gewetteten VfL Bochum? Was so beginnt, muss doch eigentlich gut enden, oder? In jener Saison stimmt es tatsächlich. Zwar geht es am Ende mit dem Relegations-Krimi gegen Hertha, Platzsturm und Prozessserie turbulent zu, aber Fortuna ist immerhin zurück im Oberhaus.

2012/13 Das Gegenteil gefällig? Hier ist es: Zum Start serviert Aufsteiger Fortuna seinen Fans einen 2:0-Sieg beim FC Augsburg, zu dem Dani Schahin einen Doppelpack beisteuert. Erst am sechsten Spieltag kassieren die Rot-Weißen beim 2:2 gegen Schalke den ersten Gegentreffer, erst am siebten beim 0:1 in Mainz die erste Niederlage. Dennoch wird am Saisonende der direkte Wiederabstieg betrauert, nach einer beispiellosen Talfahrt in der Rückrunde.

2017/18 Wiederaufstieg nach einem Auftakt-Unentschieden – so kann man es auch machen. 2:2 heißt es am ersten Spieltag in der Arena gegen Eintracht Braunschweig, wobei Florian Neuhaus allerdings nicht nur durch sein Tor andeutet, wie wichtig er noch werden soll. Marcel Sobottka trifft ebenfalls, neun Monate später machen wiederum Neuhaus und Rouwen Hennings den 2:1-Sieg in Dresden und die Rückkehr in Liga eins perfekt.

2018/19 Ein 1:2 im Heimspiel gegen den FC Augsburg lässt am ersten Spieltag Böses ahnen. Doch dann folgt eine begeisternde Saison, die mit einem sensationellen zehnten Platz des vorab zum „Absteiger Nummer eins“ deklarierten Teams endet.