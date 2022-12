Ihre F95-Highlights des Jahres Als Ex-Fortune Levels den Krieg in der Ukraine leugnete

Nun hat er für einen weiteren Eklat gesorgt. In seinem Podcast „Health Resolution" beim Audio-Streaming-Dienst Spotify behauptet Levels, dass es derzeit keinen Krieg in der Ukraine geben würde. Dieser sei frei erfunden. Die Bilder aus dem Kriegsgebiet seien ein "riesengroßer Fake in der Berichterstattung", schließlich würden keine Bilder aus der Ukraine, sondern aus dem Jugoslawien-Krieg oder von Bombardements in Syrien geteilt. Zuerst hatte „Spox“ darüber berichtet.