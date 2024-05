Elfmeter-Drama gegen Bochum Das sind die Gründe für das Scheitern von Fortuna in der Relegation

Vielleicht war Fortuna schon ein paar Tage zuvor gescheitert. Nach dem 3:0 im Hinspiel der Relegation, als den Düsseldorfern gefühlt die ganze Fußball-Nation bereits zur Rückkehr in die Bundesliga gratuliert hatte. Doch der deutliche Vorsprung in der Relegation, er war trügerisch. Und am Ende des Rückspiels standen die Düsseldorfer nach einem dramatischen 5:6 im Elfmeterschießen mit leeren Händen da. Der VfL Bochum hatte in der regulären Spielzeit ebenfalls auswärts drei Tore geschossen und schließlich vom Punkt die besseren Nerven, mehr Glück, mehr Erfahrung gehabt – wie auch immer man will.