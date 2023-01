Bei Pleite in Regionalliga gegen Alemannia Was sich die „Zwote“ vorwerfen lassen muss

„Marcel Johnen hat ein überragendes Spiel gemacht“, erkannte „Zwote“-Trainer Nico Michaty neidlos an. Kurz vor dem Schlusspfiff kratzte der Alemannia-Keeper einen Freistoß von Tom Geerkens aus dem Winkel, vorher hatte er bereits in höchster Not gegen Marcel Mansfeld und Kingsley Marcinek gerettet. Und auch sonst gab es an Johnen kein Vorbeikommen, ganz zum Leidwesen von Michaty. „Aufgrund der zweiten Hälfte hätten wir einen Punkt verdient gehabt“, befand er nicht zu Unrecht.