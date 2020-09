...unter anderem, weil Heung-Min Son (40) sich hier gegen gleich vier Düsseldorfer durchsetzte und mit dem HSV die Fortunen in der Rückrunde 2:1 besiegte. Bis heute ist diese Partie aus dem April 2013 das letzte Pflichtspielduell beider Klubs geblieben, ehe es am Freitag in Hamburg weitergeht.