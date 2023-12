Vor dem Rückserien-Auftakt in Paderborn Die große Hinrundenbilanz von Fortunas U23

Analyse | Düsseldorf · Während die Hinrunde in der Zweiten Liga noch läuft, ist diese in der Regionalliga West bereits beendet. Für die „Zwote“ war es keine gewöhnliche Serie, die neben vielen Enttäuschungen aber auch einige Lichtblicke zu bieten hatte. Vor der Partie am Samstag in Paderborn hier die Hinrundenbilanz.

09.12.2023 , 11:02 Uhr

Das sind Fortunas U23-Trainer seit 2004 13 Bilder Foto: Benefoto

Von Justus Stelly