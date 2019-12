Trotz 0:5-Desaster in Dortmund : Darum waren die Fortuna-Fans die wahren Gewinner des Spiels

Dortmund Die Düsseldorfer sind bei ihrer Pleite in allen Belangen unterlegen. Den Fans war das allerdings herzlich egal - sie applaudierten ihrem Team nach dem Abpfiff. Und ernteten anschließend viel Lob von den Verantwortlichen.

Verkehrte Welt im ehemaligen Westfalenstadion. Zwar bekommen die gut aufgelegten Borussen in ihren schwarzen „Kohle-und-Stahl“-Sondertrikots den verdienten Applaus für ihren Tempofußball, aber es ist jederzeit zu spüren, dass der Dortmunder Anhang abseits der Südtribüne längst noch nicht seinen Frieden mit Trainer Lucien Favre gemacht hat. Aus den Gesprächen auf den teuren Plätzen und an den Getränkeständen ist der Grundtenor deutlich herauszuhören: Fortuna Düsseldorf zu schlagen, erst recht, wenn der Außenseiter in einer solch desolaten Verfassung erscheint, genügt noch lange nicht für eine vollständige Versöhnung.

Eine von zahlreichen Fehlentscheidungen, die die Düsseldorfer an diesem Nachmittag treffen. 328 Pässe spielen sie in dieser Partie, 78 davon landen beim Gegner. Eine grotesk schlechte Quote, kommt so doch fast ein Viertel aller gespielten Bälle nicht beim Mitspieler an. Darin liegt der Hauptgrund für den Einbruch nach der Pause. „Wir hatten uns fest vorgenommen, den Dortmundern nicht die Räume zu geben, die sie für ihre tiefen Läufe brauchen“, berichtet Funkel. „Doch stattdessen machen wir genau die Fehler, die sie zu diesen Sprints einladen. Und wenn der BVB diese Tiefe bekommt, ist er kaum aufzuhalten. Da gibt es nur wenige Spieler in der Bundesliga, die dieses Tempo bringen wie die Dortmunder.“