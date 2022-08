His-Törchen – die etwas andere Gegnervorschau : Fortunas Gegner und der Rekord, den keiner will

Szene vom Mai 2021: Braunschweigs Benjamin Kessel legt Dawid Kownacki. Links Felix Klaus. Foto: Frederic Scheidemann

Serie Düsseldorf Eintracht Braunschweig und Fortuna sind mit 127 Jahren gleich alt und stolz auf ihre Tradition. Gegeneinander gespielt haben beide jedoch seltener, als man vermuten könnte. Am Samstag ist es wieder soweit, und dann könnten die Niedersachsen eine Marke setzen. Aber ganz sicher nicht gewollt.

1895 trifft 1895. Wobei das Gründungsjahr der Urzellen der heutigen Kontrahenten nicht die einzige Parallele darstellt. Wenn es am Samstagabend (20.30 Uhr, live bei Sport1 und Sky) zwischen Eintracht Braunschweig und Fortuna Düsseldorf um Zweitliga-Punkte geht, treffen auch zwei Mannschaften aufeinander, die bereits einen deutschen Meistertitel verbuchen konnten, aber auch schon recht häufig den Paternoster zwischen den einzelnen Ligen nehmen mussten.

Das erklärt auch, warum es zwischen den beiden Mannschaften erst 26 gemeinsame Jahre in ein- und derselben Liga gab – Tradition hin oder her. In dieser Saison heften sich die Niedersachsen als Aufsteiger erneut an die Fersen der Düsseldorfer. Wobei die Euphorie an der Hamburger Straße bereits nach vier Spieltagen auf dem Nullpunkt angekommen sein dürfte, denn der Meister von 1967 hat den drittschlechtesten Zweitliga-Start eines Klubs seit Gründung der eingeleisigen 2. Bundesliga hingelegt. Null Punkte, null Tore – das toppte bisher lediglich der 1. FC Saarbrücken, der zum gleichen Zeitpunkt einer Spielzeit sogar schon 13 Treffer kassiert hatte, ohne auch nur ein einziges Tor selbst zu erzielen.

Doch Achtung: Gerade das macht die angeschlagenen „Löwen“ besonders gefährlich. Zum einen reißt jede Serie einmal, zum anderen heißt der Gegner nun einmal Fortuna, Jene Fortuna, die dafür bekannt ist, solche Serien zu beenden.

Was zuletzt geschah Am 8. Mai des vorigen Jahres gab es für Fortuna nur noch theoretische Chancen auf den Wiederaufstieg in die Bundesliga, während dem BTSV als Tabellensechzehntem das Wasser bis zum Hals stand. Im ersten Abschnitt schlummerte die Partie vor sich hin, ehe die Akteure durch den Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Tobias Reichel – jenem Reichel, der auch am vergangenen Sonntag reichlich Elfmeter im Spiel gegen Fürth verhängte – aus dem Schlaf gerissen wurden. Dawid Kownacki verhandelte sicher zur Halbzeitführung (42.).

Im zweiten Durchgang nahm die Partie dann gehörig Fahrt auf. Bis zur 68. Spielminute änderte sich das Ergebnis auf 2:2. Zweimal konnte Fortuna eine Führung gegen den Abstiegskandidaten nicht halten, und dem 3:2 stand Felix Klaus nach 74 Minuten die Querlatte im Weg. So blieb es letztlich beim 2:2 (1:0), was in dem Geisterspiel am Ende keinem der beiden Teams nutzen sollte.

Die Auswärtsbilanz Der rot-weiße Rheinland-Express macht am Samstag zum 28. Mal Station in Niedersachsen. Neben den 26 Ligaauftritten, die sich über die ersten drei Ligen erstrecken, gab es auch eine Partie in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga. 1994 öffnete der Treffer des Tages durch Richard Cyron das Tor zum Wiederaufstieg.

Ansonsten lief es an der Hamburger Straße selten gut für Fortuna. In 13 gemeinsamen Bundesliga-Jahren zogen die Düsseldorfer achtmal den Kürzeren, spielten dreimal unentschieden und entführt lediglich in zwei Partien die Punkte an den Rhein. Besonders Klaus Allofs dürfte schlechte Erinnerungen haben. 1977 bekam er wegen Schiedsrichterbeleidigung bereits nach 20 Minuten den roten Karton unter die Nase gehalten und musste anschließend eine 0:2-Niederlage seiner Teamkameraden von außen miterleben.

Ein Highlight war sicherlich auch das 5:5 im Drittligaspiel am 10. Mai 2009. Für Fortuna war dieser Kick mit vier Elfmetern – Michael Melka parierte zwei davon – die Initialzündung für die lang ersehnte Rückkehr in die 2. Bundesliga. Überhaupt erzielte Fortuna die besten Resultate gegen die Blau-Gelben zu Drittliga-Zeiten. Einer Niederlage stehen zwei Remis und zwei Siege gegenüber.

Es fehlen noch acht Partien im Unterhaus. Gleich die erste Partie fand auf den Tag genau vor genau 34 Jahren statt. Am Ende stand eines von drei Unentschieden (0:0), was diesmal sicher nicht das Wunschergebnis der mitgereisten Fortuna-Fans wäre. Immerhin zwei Siege durften gefeiert werden, aber auch drei Niederlagen gab es zu verdauen.

Die Wandler zwischen den Seiten Bereits 1923 wurde das Stadion an der Hamburger Straße erbaut und ist damit eines der ältesten noch genutzten Stadien im deutschen Profifußball. Natürlich wurde immer wieder renoviert – zwangsläufig auch der Kader und auf der Trainerbank.

So verdiente sich beispielsweise „König Aleks“ Ristic seine ersten Trainersporen in Braunschweig, ehe er zum Traineridol in Düsseldorf reifte. Aber auch Uli Maslo, Wilibert Kremer und der große Heinz Lucas coachten beide Traditionsmannschaften.

Zahlreiche Spieler trugen ebenfalls sowohl Blau-Gelb als auch Rot-Weiß: 22 Akteure verdiente ihre Brötchen jeweils auch beim Gegner. Viele dieser Kicker sind nicht großartig in die Historie eingegangen, aber hier und da wechselte auch ein Fußballer die Seiten, der sich nachhaltig in Erinnerung gebracht hatte.