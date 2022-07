His-Törchen – die etwas andere Gegnervorschau : So wechselhaft waren Fortunas Auftritte in Offenbach

Serie Offenbach/Düsseldorf Es gab eigentlich schon alles zwischen den Kickers und der Fortuna, nur eines nicht: Langeweile. Am Samstag steigt bereits das fünfte Aufeinandertreffen der beiden Klubs in dem Wettbewerb, der am schnellsten nach Europa führt. Welche wichtige Rolle Sportvorstand Klaus Allofs einst spielte.

Es ist, wie es ist. Der DFB-Pokal ist und bleibt der schnellste Weg, zu europäischen Ehren zu kommen. Sechs läppische Siege – und schon ist man dabei!

So weit die Theorie. Die Praxis ändert zwar nichts an der Anzahl der benötigten Siege, doch Los- und Spielglück sowie die richtige Einstellung gehören ebenso zu einer erfolgreichen Pokalsaison wie eine gebührende Leistung.

Die Losfee fischte für die Düsseldorfer Fortuna einen Viertligisten aus dem Topf. So darf man getrost sagen, dass das Losglück gezündet hat. Bei näherer Betrachtung relativiert sich das Glück bereits, da der Gegner vom Samstag (18 Uhr), Kickers Offenbach, kein Regionalligist von der Stange ist, sondern für eine gewisse Qualität bürgt. Allein durch die immer noch stattliche Fan-Base des OFC lässt die Stimmung am Bieberer Berg gehobenes Zweitliga-Format erwarten – und Gänsehaut macht Beine.

Was zuletzt geschah In der vergangenen Spielzeit startete Fortuna in Runde eins beim VfL Oldenburg und siegte souverän 5:0 (3:0). Zwei Elfmeter (Rouwen Hennings und Dawid Kownacki), sowie ein Eigentor sorgten neben den Treffern aus dem Feld von Hennings und Shipnoski für einen glatten und nie gefährdeten Erfolg.

In der zweiten Runde hofften die Fans wieder einmal vergeblich auf ein Heimspiel. Seit dem 30. Oktober 2019 (2:1 gegen Erzgebirge Aue) ging es für die Rot-Weißen stets auf Gegners Platz um den Einzug in die nächsten Runde.

Doch erneut mussten die Rot-Weißen auswärts antreten. Im Zweitligaduell mit Hannover 96 gab es für Fortuna noch einiges gut zu machen. Schließlich verlor Fortuna beim vorangegangenen Pokalauftritt an der Leine sang- und klanglos 1:6 – die bis heute höchste Pokalpleite des zweimaligen Pokalsiegers vom Rhein. Doch beim Auftritt 2021 gab es für die Düsseldorfer wieder nichts zu ernten. Die Pokalträume zerplatzten spätestens in der Nachspielzeit, als Maximilian Beier per Doppelschlag für den 0:3-Endstand sorgte.

Pokalduelle Viermal trafen die beiden ehemaligen DFB-Pokalsieger bereits in diesem Wettbewerb aufeinander – und jedes Spiel hat seine eigene Geschichte. Dreimal spielten die Teams in Offenbach gegeneinander, einmal in Düsseldorf.

Am 22. Januar 1966 stand die Erstrunden-Begegnung lange auf der Kippe. Erst gegen Mittag entschied der Unparteiische, nachdem das Spielfeld von Schneemassen geräumt war, dass der Anstoß erfolgen konnte. Eine Kurzoffensive, zwischen der 35. und 37. Minute, brachte den Hessen eine 2:0-Halbzeitführung. Torjäger „Pitter“ Meyer konnte zwar nach 50 Minuten verkürzen, doch die taktisch klug eingestellten Offenbacher retteten die Führung letztlich über die Zeit.

Am 5. April 1980 gab es in Offenbach die „Allofs-Festspiele“. Die Partie stand nach 90 Minuten 1:1 – Thomas Allofs erzielte nach 50 Minuten den Ausgleich – und eine Verlängerung musste die Entscheidung bringen. Zeit für Bruder Klaus, die Partie nach dem zwischenzeitlichen 2:2 zu entscheiden. Durch den lupenreinen „Verlängerungshattrick“ des gebürtigen Gerresheimers (112. -118. Minute) feierte der spätere Pokalsieger mit 5:2 das Erreichen des Halbfinale.

Zwei Jahre später (1982) musste Fortuna erneut auf den Bieberer Berg. Mit lediglich zehn Spielern, Rüdiger Wenzel kassierte kurz vor Ende der regulären Spielzeit eine Rote Karte, und einem bärenstarken Wolfgang „Otto“ Kleff im Tor – er hielt nach 76 Minuten einen Foulelfmeter – retteten sich die Rheinländer erneut in die Verlängerung. Zuvor hatte Offenbachs Uwe Bein den Führungstreffer von Atli Edvaldsson ausgleichen können. Die Kickers verschliefen dann aber gründlich die Anfangsphase der Verlängerung: Sepp Weikl (92.) und Günter Thiele (95.) nutzten diese Schwächeperiode des Zweitligisten eiskalt aus und machten den Weg frei für Runde zwei.

Am 18. Dezember 2012 verhagelten die Düsseldorfer ihren Fans gründlich das Weihnachtsfest. Der Anhang ging fest davon aus, dass der erfolgreiche Bundesliga-Aufsteiger (bis dahin 21 Punkte) auch endlich wieder einmal im Pokal überwintern würde. Doch es gab ein 0:2 gegen die zwei Klassen tiefer angesiedelten Hessen, die zuvor in vier Spielen sieglos geblieben waren.

Der Frust der mitgereisten Fans entlud sich noch im Stadion. Gerade die Ultras waren geladen, denn es rumorte bereits gewaltig in der Fanszene. Der Grund war ein Sicherheitskonzept der DFL, das vom Verein akzeptiert wurde und Teilen der Fans überhaupt nicht schmeckte.

Der Weg zum 3. Titel Die erste Hürde muss der Düsseldorfer Traditionsverein zu nehmen wissen, denn sonst würde nicht nur wieder einmal eine Blamage das Fortuna-Trikot „zieren“, sondern auch die derzeit gute Stimmung in der Landeshauptstadt einen nicht unerheblichen Dämpfer erleiden.