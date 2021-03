Nach 3:0 bei Fortuna : Manuel Riemanns hochemotionale Erinnerung an den Opa

Düsseldorf Nach dem 3:0-Sieg bei Fortuna Düsseldorf gibt der Torhüter des Zweitliga-Spitzenreiters VfL Bochum ein berührendes Fernseh-Interview. Es geht dabei um seinen Großvater, der eine ganz wichtige Rolle in Riemanns Leben gespielt hatte und am Sonntag gestorben war.

Nach dem Schlusspfiff in der Düsseldorfer Arena sinkt Manuel Riemann auf die Knie, kauert sich dann minutenlang auf dem Rasen zusammen – sogar noch, als seine Mitspieler vom Zweitliga-Spitzenreiter VfL Bochum bereits den Weg in die Kabine angetreten haben. Dann setzt er sich auf und blickt sichtlich gerührt Richtung Himmel.

Hat etwa der 3:0-Sieg bei Fortuna Düsseldorf, das sich ja bis zu dieser Partie noch als Konkurrent im Aufstiegskampf gesehen hatte, den Torhüter derart emotional mitgenommen? Oder sind etwa die Schmerzen im Sprunggelenk doch so schlimm, die er sich bereits in der Anfangsphase bei der missglückten Landung nach einem Luftkampf mit Andre Hoffmann zugezogen hatte?

„Deshalb war es auch völlig klar, dass ich nicht nach wenigen Minuten rausgehen konnte, denn ich habe heute für ihn gespielt“, berichtete der 32-Jährige. „Er hat mich fußballerisch zu dem gemacht, was ich heute bin.“ Und das war auch am Montagabend wieder eine ganze Menge. Zwar missglückten Riemann wegen seiner Fußverletzung einige Pässe in der Spieleröffnung, die er sonst im Schlaf spielt; seinen eigentlichen Job erledigte er jedoch gewohnt souverän.

So in Fortunas starker Anfangsphase, als Riemann mit einem Hechtsprung einen gefährlichen Kopfball von Dawid Kownacki aus der Ecke fischte. Oder einige Zeit später, als der Torwart eine Großchance von Kristoffer Peterson vereitelte. „Wenn ich nicht in der Lage gewesen wäre zu springen“, erklärte Riemann, „hätte ich auch nicht weitermachen können.“ Doch ein Wechsel war an diesem Abend wegen Opa Hans gar keine Option.